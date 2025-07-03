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Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у автокатастрофі через 10 днів після весілля

Четвер 03 липня 2025 11:51
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Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у автокатастрофі через 10 днів після весілля Діогу Жота загинув у ДТП (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Нападник англійського "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у віці 28 років внаслідок автомобільної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання Marca.

Що відомо про загибель Жоту

Автокатастрофа за участі Жоти сталася на 65-му кілометрі траси A-52, поблизу регіону Санабрія, провінція Самора.

За повідомленням свідків, які викликали службу 112, машина гравця "Ліверпуля" втратила керування, внаслідок чого з'їхала з дороги і загорілася.

У момент ДТП Жота перебував у автомобілі разом зі своїм 26-річним братом Андре, який також є професійним футболістом і виступає за португальський клуб "Пенафієл", що грає в Прімейра-Лізі Португалії.

Як відомо, Діогу лише 10 днів тому одружився зі своєю нареченою Руте Кардосо. Пара виховувала трьох дітей: Дениса (2021 р. н.), Дуарте (2023 р. н.) та доньку, яка з'явилася на світ минулого року.

Діогу Жота лише 10 днів тому одружився (фото: instagram.com/diogoj_18)

У своєму останньому дописі в Instagram футболіст опублікував чуттєве відео з весілля і написав: "День, який ми ніколи не забудемо".

Хто такий Діогу Жота

Діогу Жота народився 4 грудня 1996 року у португальському місті Массарелуш. Футболом займався з дитинства: пройшов академію клубу "Пасуш-де-Феррейра", де й дебютував у професійному футболі у сезоні 2014/15.

У 2016 році він підписав контракт з мадридським "Атлетіко", але так і не зіграв офіційного матчу.

Після одного сезону оренди в "Порту" його помітили в Англії. Тож у 2017 році перейшов у "Вулверхемптон" спочатку в оренду, а потім підписав повноцінний контракт.

Жоту допоміг "Вулвз" виграти Чемпіоншип і піднятися до АПЛ, паралельно ставши одним із лідерів команди Нуну Ешпіріту Санту, забивши 44 голи за "вовків" у всіх турнірах за три сезони.

Зірка &quot;Ліверпуля&quot; Діогу Жота загинув у автокатастрофі через 10 днів після весілляДіогу Жота (фото: Getty Images)

У вересні 2020 року Жота перейшов у "Ліверпуль" за близько 45 мільйонів євро. Швидко влився у гру команди Юргена Клоппа, часто виходив як основний гравець або перший джокер з лави.

Став володарем Кубка Англії та Кубка англійської ліги у сезоні 2021/22, а також допоміг мерсисайдцям виграти АПЛ у сезоні 2024/25.

Усього за "Ліверпуль" Діогу зіграв понад 150 матчів і забив понад 50 голів.

У збірній Португалії Жота провів 49 матчів і забив 14 м’ячів, брав участь на Євро 2020 та 2024, а також допоміг своїй національній команді стати переможцем Ліги націй УЄФА у 2025 році.

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