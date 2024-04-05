UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Форвард "Кароліни" нокаутував опонента, захисник "Кінгз" швидко взяв гору: бійки вечора НХЛ

Фото: Джон Бічер (у білій формі) локальну перевагу не реалізував (nesn.com)
Автор: Антон Федорців

Любителі сутичок на льодових аренах обов'язково переглянути найкращі моменти поєдинків регулярної першості Національної хокейної ліги в Ралі та Сан-Хосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У штаті Кароліна бійка зав'язалася в першому періоді. Центральний нападник "Гаррікейнз" Джек Друрі та форвард "Бостона" Джон Бічер вирішили з'ясувати взаємини в центральній зоні.

Господар майданчика спробував потягнути опонента на лід, схопивши за джерсі. Натомість той завдав кількох неакцентованих ударів і навіть збив шолом Друрі. Він розлютився і двома точними випадами відправив Бічера додолу. Останній лише спромігся потягнути суперника на себе.

 

 

А ось в Каліфорнії сутичка виникла в середині другого періоду матчу між "Сан-Хосе" та "Лос-Анджелеса". Біля лав запасних навкулачки зійшлися центрфорвард "Шаркс" Люк Канін і оборонець "Кінгз" Андреас Енглунд.

Спаринг вийшов оперативним. Гість "Ес-Ей-Пі Центру" після поштовхів ключками скинув краги та за кілька ударів відправив Каніна на лід. Хоча жоден із випадів Енглунда не був стовідсотковим влучанням. Обидва грубіяни отримали штрафи 2+5.

До слова, напередодні "Рейнджерс" і "Нью-Джерсі" влаштували масову бійку після стартового вкидання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей