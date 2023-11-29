Форвард "Флориди" побив тафгая, ветеран "Нью-Джерсі" розквасив ніс опоненту: бійки вечора НХЛ

Капітан "Нью-Йорк Айлендерс" Андерс Лі вирішив з'ясувати взаємини з форвардом "Нью-Джерсі" Бренданом Смітом. Той у центрі майданчика "прийняв" суперника бруднуватим хітом.

Лі зустрів недруга біля борту та спровокував на кулачний бій. Вони швидко обмінялися ударами в голову. Та випади Сміта виявилися акцентованішими. Він розбив обличчя опоненту, збив шолом і змусив рефері стати на захист "острів'янина".

Натомість нападник "Торонто" Макс Домі в пошуках пригод натрапив на Сема Беннетта. Форвард "Флориди" вирішив заступитися за партнерів, які в попередніх епізодах постраждали від сина легендарного тафгая Тая Домі.

Хулігани добряче обмінялися ударами на початку сутички. Та швидко Беннетт захопив ініціативу в поєдинку. Потужними викидами в голову він кілька разів відправив Домі на лід, хоча той намагався підвестися. Зрештою, судді зупинили побиття господаря льоду.