Форвард "Флаєрс" уник розплати, хуліган "Ойлерз" зігнав злість на іншому: бійки вечора НХЛ

"Ойлерз" і "Флаєрс" організували видовищний матч на домашній арені "нафтовиків". "Філадельфія" створила гандикап після дубля росіянина Матвєя Мічкова в першому періоді, але в другій 20-хвилинці Адам Хенрік і Коннор Браун повернули "Едмонтон" у гру. Боббі Брінк ще раз вивів пенсильванців уперед, але Еван Бушар у третьому періоді та Леон Драйзайтль – в овертаймі принесли перемогу "Ойлерз" (4:3 ОТ).

Емоції в поєдинку вийшли на максимальний рівень саме в третій 20-хвилинці. Ще за рахунку 3:2 на користь "Флаєрс" на майданчику спалахнули дві бійки. У першому епізоді дійовими особами стали оборонець "Едмонтона" Трой Стечер і форвард "Філадельфії" Шон Кутюр'є.

Господар льоду зреагував на брутальну витівку канадця, який за воротами налетів на голкіпера "Ойлерз" Стюарта Скіннера. Стечер спробував заскочити форварда зненацька. Однак, Кутюр'є, вочевидь, очікував реакції суперників – витримав кілька спроб оборонця "прописати" в щелепу, а потім завдав ще акцентованіших ударів Стечеру. Рефері втрутилися в найцікавіший момент.

За кілька секунд після поновлення гри в спарингу зійшлися відомі тафгаї команд. Ветеран "Едмонтон" Корі Перрі ще до вкидання викликав на бій вінгера "Філадельфії" Джоела Фарабі, тож у час боротьби одноклубників за шайбу вони вже скинули краги.

Гість арени "Роджерс Плейс" спершу заволодів ініціативою. Проте, Перрі виявився міцним горішком. Він витримав кілька випадів Фарабі, а потім контратакував і збив шолом. Далі хуліган "Ойлерз" лише трохи промахнувся з аперкотом і таки відправив опонента додолу.