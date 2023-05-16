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Форвард "Динамо" дискваліфікований за сексизм: що він зробив

Фото: Владислав Ванат поплатився за необачні слова (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з покаранням для нападника київського "Динамо" Владислава Ваната. Йому інкримінували дискримінаційні прояви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річний українець отримав 3 матчі дискваліфікації за рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Ще два поєдинки він пропустить умовно. "Динамо" отримало 100 тисяч грн штрафу за поведінку футболіста, але може оскаржити рішення.

КДК відреагував на висловлювання Ваната в післяматчевому інтерв'ю у березні. Тоді за мотивами домашнього поєдинку проти "Інгульця" форвард розкритикував дії арбітрині Катерини Монзуль. Однак, у висловлюваннях явно перейшов межу – заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри".

Втрата Ваната може суттєво вплинути на виступи "Динамо" на фініші чемпіонату. У нинішньому сезоні нападник провів 24 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 11 м'ячів. Зокрема, після зимової паузи він оформив 6 голів.

Уродженка Харкова Монзуль – перша в історії України жінка-арбітр елітної категорії ФІФА. Судить матчі чоловічої УПЛ із 2016 року, а восени 2020-го дебютувала в Лізі націй УЄФА. Також працювала у фіналах жіночої Ліги чемпіонів і Євро-2022.

До слова, напередодні нідерландець ван Леувен отримав нагороду УПЛ найкращому тренеру квітня.

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