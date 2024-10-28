Форвард "Детройта" зневажив ветеранів, тафгай "Кепіталз" здолав молодого: бійки вихідних НХЛ

Шанувальники шарпанин на льодових аренах залишилися задоволеними матчами регулярної першості Національної хокейної ліги у Флориді, Мічигані та Нью-Джерсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

Щойно "Вашингтон" пропустив у Тампі, як нападник команди Брендон Дюхейм вирішив викликати на спаринг оборонця "Лайтнінг" Еміля Ліллеберга. Норвежець довго вагався, але таки скинув краги з тафгаєм "Кепіталз".

Скандинав спробував атакувати Дюхейма, але забракло акцентованості. Натомість американський хокеїст ледь не першим ударом поцілив у щелепу. Ліллеберг втратив рівновагу, отримав ще кілька влучних випадів і опинився на домашньому льоду.

Рівні бійці зійшлися навкулачки в Детройті. Під завісу першого періоду центрфорвард "Ред Вінгз" Джо Велено відправив у борт ветерана "Едмонтона" Дерека Раяна. Заступився за досвідченого колегу 39-річний Корі Перрі.

Молодий канадець завзято кинувся на старшого на 15 років опонента. Проте, вінгер "Ойлерз" витримав шквал ударів Велено та пішов контратакувати. Суперники взялися відверто гамселити один одного. Трохи впевненіше виглядав господар льоду й навіть зумів відправити Перрі додолу.

У дебюті поєдинку в Ньюарку почубилися хулігани "Нью-Джерсі" та "Анахайма". Оборонець "Девілз" Кертіс Макдермід і вінгер "Дакс" Росс Джонстон віддали перевагу бійці перед боротьбою під час вкидання шайби.

Спершу ініціативою заволодів господар льоду. Однак, нападник "Анахайма" класно контратакував – збив шолом зі суперника та непогано влучив у голову. Макдермід спробував "заспокоїти" опонента, знерухомивши того власним джерсі. Зрештою, обидва завалилися на майданчик.