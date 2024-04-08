Форвард "Детройта" провчив хулігана, швидкий спаринг ветерана й молодого: бійки вечора НХЛ

Хокеїсти "Детройт Ред Вінгз" влаштували дві сутички з представниками "Баффало Сейбрз" у регулярній першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Пристрасті запалали в середині першого періоду, коли "Ред Вінгз" розгромно повів із шайбами Реймонда, Кейна та Ларкіна. Оборонець "Сейбрз" Боуен Байрем вирішив зігнати злість через такий розвиток подій на форварді господарів Джо Велено.

Канадець з таким підходом не погодився. Він висловив своє невдоволення опоненту та швидко скинув краги. Велено схопив кривдника за шию і завдав кількох ударів правою. Байрем намагався пручатися, спробував влучити в підборіддя, але успіху не мав. Натомість форвард "Детройта" ще кілька разів добряче "прописав" хулігану.

Нової бійки довго чекати не довелося. Під завісу стартової 20-хвилинки навкулачки зійшлися 36-річний оборонець "Ред Вінгз" Джефф Пітрі та молодий форвард "Баффало" Ділан Козенс, які перетворили в сутичку ігровий інцидент за воротами.

Щоправда, тривалим цей спаринг не став. Пітрі спробував схопити опонента з-за спини, але прийом виявився невдалим. Господар майданчика впав на лід і потягнув за собою Козенса. Рефері вирішили, що вкупі з штовханиною за допомогою ключок цього достатньо для 5-хвилинних штрафів для обох.