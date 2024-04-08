ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Детройта" провчив хулігана, швидкий спаринг ветерана й молодого: бійки вечора НХЛ

Детройт, Понеділок 08 квітня 2024 13:18
UA EN RU
Форвард "Детройта" провчив хулігана, швидкий спаринг ветерана й молодого: бійки вечора НХЛ Фото: Джо Велено "перевиховав" Боуена Байрема (detroitnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хокеїсти "Детройт Ред Вінгз" влаштували дві сутички з представниками "Баффало Сейбрз" у регулярній першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Пристрасті запалали в середині першого періоду, коли "Ред Вінгз" розгромно повів із шайбами Реймонда, Кейна та Ларкіна. Оборонець "Сейбрз" Боуен Байрем вирішив зігнати злість через такий розвиток подій на форварді господарів Джо Велено.

Канадець з таким підходом не погодився. Він висловив своє невдоволення опоненту та швидко скинув краги. Велено схопив кривдника за шию і завдав кількох ударів правою. Байрем намагався пручатися, спробував влучити в підборіддя, але успіху не мав. Натомість форвард "Детройта" ще кілька разів добряче "прописав" хулігану.

Нової бійки довго чекати не довелося. Під завісу стартової 20-хвилинки навкулачки зійшлися 36-річний оборонець "Ред Вінгз" Джефф Пітрі та молодий форвард "Баффало" Ділан Козенс, які перетворили в сутичку ігровий інцидент за воротами.

Щоправда, тривалим цей спаринг не став. Пітрі спробував схопити опонента з-за спини, але прийом виявився невдалим. Господар майданчика впав на лід і потягнув за собою Козенса. Рефері вирішили, що вкупі з штовханиною за допомогою ключок цього достатньо для 5-хвилинних штрафів для обох.

До слова, напередодні "юкі" Парайко побився з росіянином Костіном у Сан-Хосе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче