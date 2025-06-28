Фортифікації з націнкою: зʼявилися кадри затримання ексзаступника мера Харкова

Разом із ним затримано ще чотирьох фігурантів – керівників підрядних підприємств і ФОПів, задіяних у схемі.

За даними, підозрювані закуповували майно з націнкою понад 30% через підконтрольні структури.

Внаслідок цих дій держава втратила щонайменше 5,4 мільйона гривень, і це лише за одним з епізодів.

Що відомо

Слідство встановило, що колишній заступник мера разом з директором підприємства-підрядника залучили ще трьох осіб до організації закупівель.

Через прокладки і пов’язані ФОПи вони придбали обладнання та матеріали для фортифікацій значно дорожче за ринкову ціну. Отримані бюджетні кошти розподілялися між фігурантами.

Правоохоронці провели обшуки в Харкові та області. Було вилучено комп’ютери, фінансову документацію та інші речові докази.

28 червня затриманим оголосили про підозру за статтями щодо створення злочинної організації та розкрадання майна в особливо великих розмірах.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманому та його спільникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.