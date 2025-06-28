Фортифікації з націнкою: зʼявилися кадри затримання ексзаступника мера Харкова
Ексзаступника мера Харкова Андрія Руденка затримали за підозрою в організації схеми розкрадання коштів, призначених для будівництва фортифікаційних споруд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Разом із ним затримано ще чотирьох фігурантів – керівників підрядних підприємств і ФОПів, задіяних у схемі.
За даними, підозрювані закуповували майно з націнкою понад 30% через підконтрольні структури.
Внаслідок цих дій держава втратила щонайменше 5,4 мільйона гривень, і це лише за одним з епізодів.
Що відомо
Слідство встановило, що колишній заступник мера разом з директором підприємства-підрядника залучили ще трьох осіб до організації закупівель.
Через прокладки і пов’язані ФОПи вони придбали обладнання та матеріали для фортифікацій значно дорожче за ринкову ціну. Отримані бюджетні кошти розподілялися між фігурантами.
Правоохоронці провели обшуки в Харкові та області. Було вилучено комп’ютери, фінансову документацію та інші речові докази.
28 червня затриманим оголосили про підозру за статтями щодо створення злочинної організації та розкрадання майна в особливо великих розмірах.
Що загрожує
На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманому та його спільникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),
- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, що на початку місяця СБУ затримала колишнього депутата-зрадника у Сумській області.
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Також нещодавно викрили двох жителів Києва, які допомагали ворогу. Один з затриманих - неповнолітній. Агенти наводили "Шахеди" на важливі цілі у північних областях України.
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