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Фортифікації з націнкою: зʼявилися кадри затримання ексзаступника мера Харкова

Субота 28 червня 2025 15:16
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Фортифікації з націнкою: зʼявилися кадри затримання ексзаступника мера Харкова Фото: Ексзаступника мера Харкова Андрія Руденка затримали за розкрадання 5,4 млн грн на фортифікаціях (city.kharkiv.ua)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Ексзаступника мера Харкова Андрія Руденка затримали за підозрою в організації схеми розкрадання коштів, призначених для будівництва фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Разом із ним затримано ще чотирьох фігурантів – керівників підрядних підприємств і ФОПів, задіяних у схемі.

За даними, підозрювані закуповували майно з націнкою понад 30% через підконтрольні структури.

Внаслідок цих дій держава втратила щонайменше 5,4 мільйона гривень, і це лише за одним з епізодів.

Що відомо

Слідство встановило, що колишній заступник мера разом з директором підприємства-підрядника залучили ще трьох осіб до організації закупівель.

Через прокладки і пов’язані ФОПи вони придбали обладнання та матеріали для фортифікацій значно дорожче за ринкову ціну. Отримані бюджетні кошти розподілялися між фігурантами.

Правоохоронці провели обшуки в Харкові та області. Було вилучено комп’ютери, фінансову документацію та інші речові докази.

28 червня затриманим оголосили про підозру за статтями щодо створення злочинної організації та розкрадання майна в особливо великих розмірах.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманому та його спільникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),
- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що на початку місяця СБУ затримала колишнього депутата-зрадника у Сумській області.

Незадовго до того у Харкові затримали вченого. Чоловік був співробітником одного з навчальних закладів та допомагав росіянам покращувати "Шахеди".

Також нещодавно викрили двох жителів Києва, які допомагали ворогу. Один з затриманих - неповнолітній. Агенти наводили "Шахеди" на важливі цілі у північних областях України.

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