Форс-мажор на перехресті: як уникнути ДТП, коли не працює світлофор

Якщо не працює світлофор

Уважного водія вимкнення світлофора не повинне збивати з пантелику, бо насправді така ситуація передбачена Правилами дорожнього руху України. Насамперед потрібно згадати правила проїзду нерегульованих перехресть – хоча скористатись ними буває складно на багатосмугових розв’язках.

Слід розібратися з пріоритетами доріг (вулиць), що перетинаються, а це може бути нелегко через відсутність необхідних знаків. У багатьох містах такі знаки зникли через те, що за працюючих світлофорів довго залишалися незатребуваними.

Тому головна порада – ще до наближення до перехрестя звертати увагу на знаки пріоритету, бо навіть їхня відсутність може дати водієві певну інформацію.

Які бувають помилки

Є кілька речей, яких слід категорично уникати, якщо світлофор погас, а ситуація на перехресті незрозуміла.

Зокрема, не можна:

– рухатися по пам’яті. Не розібравшись з реальною ситуацією, ризиковано згадувати колишнє розташування знаків і керуватись цими спогадами. При розборі ДТП поліцією враховується лише фактична дорожня ситуація, а не те, що водій пам’ятає;

– проїжджати першим, якщо потрібна вулиця зовсім близько. Навіть якщо здається, що ваш маневр не створює перешкод, може знайтися інший водій, що має переважне право руху;

– вважати більшу вулицю головною. Якщо немає відповідних знаків, статус дороги не визначається лише її розміром. Головне побачити знаки – або переконатися у тому, що їх немає. Йдеться про знаки пріоритету, такі як 2.1 "Поступитися дорогою", 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" ("Стоп"), 2.3 "Головна дорога" і 7.8 "Напрямок головної дороги на перехресті".

Навіть якщо такі знаки стоятимуть до вас тильною стороною, ви зможете "прочитати" їх, бо вони мають нестандартну форму.

Якщо вулиці (дороги) рівнозначні

Отже, якщо при непрацюючому світлофорі ви зрозуміли, що вулиці рівнозначні, (наприклад, за знаком 1.21 Перехрещення рівнозначних доріг), керуйтесь такою вказівкою ПДР України (п.16):

На перехресті рівнозначних доріг водій має поступитися дорогою тим водіям, які наближаються до нього справа (крім перехресть з рухом по колу).

Якщо вулиці (дороги) нерівнозначні

Якщо перед вами перехрестя нерівнозначних доріг (світлофор погас):

Першими рухаються машини, що під’їхали по вулиці, позначеній знаком-ромбом 2.3 "Головна дорога". А той, хто має перед собою трикутний знак 2.1 "Поступися дорогою" або шестикутний знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" ("Стоп"), пропускає інших;

Коли головна дорога повертає (згідно таблички 7.8 "Напрямок головної дороги на перехресті"), водії, що знаходяться на ній, між собою керуються правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг. За тим самим принципом розбираються між собою і машини, що наблизилися другорядними вулицями;

У трамвая на нерегульованому перехресті завжди перевага перед іншим транспортом (крім кругового руху).

Як повертати наліво

При повороті наліво (розвороті) з головної дороги треба пропустити всіх, хто їде рівнозначною дорогою назустріч – прямо або повертає направо. Треба пропустити також трамвай, який їде прямо (ліворуч вас) у попутному вам напрямку.

Як діяти, коли знаки пріоритету відсутні

Через відсутність знаків пріоритету буває не можна зрозуміти, де головна дорога та яка взагалі схема організації руху на перехресті. Тоді водій має вважати, що знаходиться на другорядній дорозі. Так наказує і здоровий глузд, і п. 16.15 ПДР України.

Говорячи у цій статті про визначення головної і другорядної дороги (вулиці), ми свідомо не орієнтуємось на наявність покриття, як про це говорить п. 1.10 Правил. Адже виходимо з того, що на грунтових шляхах світлофори не використовуються.

Коротко

Навіть якщо ви почуваєтесь за кермом впевнено, при наближенні до перехрестя з відключеним світлофором не покладайтесь тільки на свій досвід. Пам’ятайте про недосвідчених водіїв поряд з вами, адже вони в такій ситуації можуть розгубитись і спричинити аварійну ситуацію. Тому у випадку сумнівів щодо адекватності сусідів по потоку вважайте себе на другорядній дорозі – тим більше, що саме цього вимагають і Правила дорожнього руху.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України.