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Формула-1 ввела обязательную вакцинацию от коронавируса: кого затронут изменения

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Вторник 01 февраля 2022 17:22
Формула-1 ввела обязательную вакцинацию от коронавируса: кого затронут изменения Фото: Макс Ферстаппен – действующий чемпион Формулы-1 (twitter.com/Max33Verstappen)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы чемпионата мира по автогонкам Формула-1 решили усилить борьбу с COVID-19. Невакцинированных не допустят к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

В сезоне-2022 все, кто будет работать на этапах чемпионата, должны пройти полный курс вакцинации. Это нововведение будет касаться и пилотов, и персонала команд.

Отныне технические работники, журналисты, гости гонок обязаны быть вакцинированными. Фактически ни одно лицо без сертификата прививок больше не сможет попасть в паддок.

Такие изменения позволят организаторам Формулы-1 ослабить ряд ограничений. В частности, уменьшится количество обязательных ПЦР-тестов для гонщиков, а требования к "социальному пузырю" упростят.

К слову, в декабре семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был возведен в рыцари принцем Чарльзом. Специальная церемония состоялась в Виндзорском замке.

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