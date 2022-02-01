Формула-1 ввела обязательную вакцинацию от коронавируса: кого затронут изменения

Организаторы чемпионата мира по автогонкам Формула-1 решили усилить борьбу с COVID-19. Невакцинированных не допустят к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

В сезоне-2022 все, кто будет работать на этапах чемпионата, должны пройти полный курс вакцинации. Это нововведение будет касаться и пилотов, и персонала команд.

Отныне технические работники, журналисты, гости гонок обязаны быть вакцинированными. Фактически ни одно лицо без сертификата прививок больше не сможет попасть в паддок.

Такие изменения позволят организаторам Формулы-1 ослабить ряд ограничений. В частности, уменьшится количество обязательных ПЦР-тестов для гонщиков, а требования к "социальному пузырю" упростят.