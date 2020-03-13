Формула-1 отменила еще две гонки из-за коронавируса

Еще два этапа сезона 2020 Гран-при в Бахрейне и Вьетнаме не состоятся из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Гонка в Бахрейне должна была состояться на следующих выходных, 21-22 марта, а во Вьетнаме - в начале апреля.

"Формула-1 и FIA продолжают тесно сотрудничать с организаторами гонок в Бахрейне и Вьетнаме и местными органами здравоохранения, чтобы отслеживать ситуацию… для изучения потенциальных альтернативных дат для каждого Гран-при в конце года, если ситуация улучшится", - говорится в сообщении.

Руководство чемпионата рассчитывает, что сезон, вероятно, стартует в мае.

"Но, учитывая резкое увеличение случаев COVID-19 в Европе в последние дни, решение будет регулярно пересматриваться", - отметили в Формуле-1.

На данный момент отменены уже четыре гонки сезона 2020. Напомним, ранее из-за коронавируса был перенесен этап Гран-при Китая и Австралии.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются спортивные турниры, ведущие лиги объявляют о приостановке соревнований. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус влияет на спортивный мир.