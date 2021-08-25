Ford подарил новый электромобиль своему верному 101-летнему поклоннику

Гарольд Бэгготт родился в 1920 году и получил водительское удостоверение в 1936 году. Хотя 101-летний Гарольд научился водить машину еще раньше, с 10 лет. В 1930 году он сел за руль семейного Ford Model T и возил по семейной ферме небольшую цистерну для сбора молока.

Свой первый автомобиль британец купил в 1937 году. Выбор пал на Ford 8 Popular. В следующем году он купил себе Ford Anglia. Фактически, за свой 101 год жизни он владел более чем 20 автомобилями Ford. Поэтому американский автопроизводитель решил премировать Гарольда Бэгготта электрическим Mustang Mach-E.

"С 10 лет я храню интерес к автомобилестроению, и сегодня заинтересован в переходе на электрификацию после того, как правительство поэтапно откажется от традиционных двигателей внутреннего сгорания, к которым я привык. Я вспомнил свою историю вождения с Model T и увидел, что меня ждет в будущем. Было захватывающе сесть за руль того, что, как я ожидаю, будут водить мои правнуки", - сказал он.

Сообщается, что мистер Бэгготт был поражен тишиной, которую обеспечивает электрический кроссовер. Ощущение тишины, несомненно, улучшилось по сравнению с Ford Model T 1915 года, который компания также привезла на вручение, чтобы напомнить ему о первом опыте вождения Гарольда более 90 лет назад.