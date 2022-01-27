ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов, но есть условие

Согласно документу, 1 января по 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО отменяются.

Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.

"Голосование планируется 1 февраля 2022 на единственный пленарный день следующей недели", - добавил он.

Ранее спикер Рады Руслан Стафанчук заявил, что будет подан "законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят".