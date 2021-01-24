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На фоне всплеска COVID: в Португалии проходят президентские выборы

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 24 января, в Португалии проходят президентские выборы. Голосование проходит в разгар пандемии и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правом голоса в Португалии обладают более 10 млн человек. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Марсело Ребело де Соуза.

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14 февраля в Португалии пройдет второй тур выборов.

Напомним, 12 января стало известно, что президент Португалии Марсело Ребело де Соуз заболел COVID. Болезнь у него протекает бессимптомно. Де Соуз проводит самоизоляцию в своей официальной резиденции в Лиссабоне.

Кроме того, в конце декабря в Португалии выявили первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. Заражения мутировавшим COVID выявили на острове Мадейра.

Отметим, что более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса.

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Новости Украины Португалияпрезидентские выборы