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На фоне всплеска COVID: в Португалии проходят президентские выборы

Лиссабон, Воскресенье 24 января 2021 10:47
На фоне всплеска COVID: в Португалии проходят президентские выборы
Фото: президент Португалии Марсело Ребело де Соуз (flickr.com/culturacdmx)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 24 января, в Португалии проходят президентские выборы. Голосование проходит в разгар пандемии и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правом голоса в Португалии обладают более 10 млн человек. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Марсело Ребело де Соуза.

Опросы показывают, что де Соуза выиграет еще один срок.

14 февраля в Португалии пройдет второй тур выборов.

Напомним, 12 января стало известно, что президент Португалии Марсело Ребело де Соуз заболел COVID. Болезнь у него протекает бессимптомно. Де Соуз проводит самоизоляцию в своей официальной резиденции в Лиссабоне.

Кроме того, в конце декабря в Португалии выявили первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. Заражения мутировавшим COVID выявили на острове Мадейра.

Отметим, что более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса.

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Новости Украины В мире Португалияпрезидентские выборы

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