На фоне протестов. Один из регионов Канады отменяет COVID-паспорта и масочный режим

Таким образом, с понедельника предприятия, офисы и другие общественные места в провинции больше не будут обязаны требовать подтверждения вакцинации или отрицательного теста.

В настоящее время все жители Саскачевана должны предъявить доказательство того, что они получили две прививки вакцины от COVID-19, чтобы войти в рестораны, бары и многие другие предприятия. У них также есть возможность предоставить отрицательный тест на COVID-19.

"Мы хотим, чтобы все было как можно более нормально", - заявил премьер-министр провинции Скотт Мо, выступая на обновленной информации по COVID-19.

Правительство провинции подтвердило, что другие действующие распоряжения по охране здоровья населения, включая требование закрывать лицо маской в закрытых общественных местах, останутся в силе до истечения срока действия последнего распоряжения по охране здоровья населения в конце февраля.

При этом в конце февраля будет отменено правило по обязательной самоизоляции для больных COVID-19.