Из Фонда COVID-19 потратили только 35% средств

По состоянию на 11 сентября, из фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств - 34,7% или примерно 23 млрд гривен. Деньги израсходуют по 17 направлениям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией".

На потребности сферы здравоохранения выделили свыше 14 млрд гривен, однако потрачено только 499 млн гривен.

Крупные суммы пойдут также на нужды Минэкономики, на Фонд по безработице - почти 7 млрд гривен. Из них ведомство уже использовало около 94%. Еще 3,62 млрд гривен выделили для Минсоцполитики на Фонд соцстрахования (больничные и соцпомощь работникам), а также на пособие для детей "ФОПов".

Около 2,5 млрд гривен направят Министерству внутренних дел на доплаты нацгвардейцам, пограничникам и полицейским. Из этой суммы МВД потратило почти 95%.

В полном объеме Министерство образования и науки вернуло абитуриентам выделенные 52,5 млн гривен за отмену пробного ВНО. Министерство развития общин и территорий израсходовало все выделенные ему 1,6 млрд гривен на строительство и ремонт приемных отделений опорных больниц.

Есть ведомства, которые пока еще не тратили положенные им средства. Это Министерство культуры и информполитики, Минмолодежи и спорта, а также Фонд госимущества.

Отметим, Рада разрешила использовать средства из фонда на строительство и ремонт дорог. На эти работы Кабмин направил 35 млрд гривен.

Напомним, Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда COVID-19.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что власти смогут оперативно найти деньги на борьбу с коронавирусом.