Фонд соцстраха разъяснил, как получить компенсацию заработка из-за COVID-19

Фонд социального страхования обнародовал разъяснение по поводу получения компенсации утраченного заработка из-за пандемии COVID-19. Ведомство занимается более 12 миллионами работающих украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Ведомство в период карантина оказывает помощь по дополнительным страховым случая, в частности, в случае изоляции от COVID-19.

Указано, что право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный. Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных медучреждениях для предотвращения коронавирусной болезни, локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий.

При этом исключительным основанием для ее начисления является выданный больничный листок с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11".

"Чтобы получить от фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" своему работодателю", - информируют в Фонде.

В свою очередь работодатель на основании полученного больничного листа оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает ее в Фонд финансирования. Сделать это можно дистанционно.

При этом размер помощи от Фонда соцстраха по таким больничным листам составляет 50% средней зарплаты и не зависит от продолжительности страхового стажа работника. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Подчеркивается, что для медицинских работников компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 Фонд осуществляет в размере 100% среднего дохода и также не зависит от продолжительности страхового стажа.

Напомним, Кабмин выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования.

Как писало РБК-Украина ранее, ФФСУ выплатит медицинским работникам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период самоизоляции под меднадзором и пребывание в заведениях охраны здоровья.