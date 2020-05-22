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Фонд Порошенко везет партию тестов для проведения исследований на иммунитет к COVID-19

Новости » Общество     22.05.2020 - 15:41
Фонд Порошенко везет партию тестов для проведения исследований на иммунитет к COVID-19
фото: защитная маска (РБК-Украина)

Была достигнута договоренность об углубленном сотрудничестве между "Благотворительным фондом Порошенко" и "Ля Рош"

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко провел очередную беседу с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном относительно углубления сотрудничества для противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом говорится на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

По его словам, уже в ближайшие дни в Украину прибудет первая партия комплектов тестов, закупленных Фондом Порошенко для проведения диагностирования заболевания на коронавирус, которая будет распределена среди лабораторий большинства пострадавших от коронавируса областей. Речь идет о тестах, позволяющих определить наличие иммунитета к коронавирусу.

Кроме того, по его словам, была достигнута договоренность об углубленном сотрудничестве между Всеукраинской благотворительной организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и "Ля Рош" в борьбе с распространением коронавируса в Украине.

В свою очередь, глава компании "Ля Рош" высоко отметил благотворительную деятельность Петра Порошенко в деле обеспечения украинских медицинских учреждений необходимыми средствами для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине.

Напомним, в Украине за последние 24 часа зафиксировано 442 случая инфицирования, умерли от осложнений инфекции 9 украинцев, 358 выздоровели. Смертность от коронавируса за сутки сократилась по сравнению с предыдущими днями почти в 2 раза.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Порошенко ПетрКоронавирустестирование
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