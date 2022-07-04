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Фонд Порошенко покупает партию новых бронемашин итальянского производства для десантников

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Понедельник 04 июля 2022 16:28
Фонд Порошенко покупает партию новых бронемашин итальянского производства для десантников Фото: Фонд Порошенко покупает партию новых бронемашин итальянского производства для десантников (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Переговоры о получении экспортной лицензии длились три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн аванса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Самая сильная черта украинцев-солидарность. Нашим воинам нужно больше брони. От ее количества зависит насколько быстро и удачно наше войско сможет провести контрнаступление и выбросить рашистов вон из Украины. Этого ждут миллионы украинцев. Когда это произойдет, зависит от каждого из нас. Мы сильны, когда солидарны. Пока вы дофінансуєте закупку бронемашин, Фонд Порошенко уже готовит средства на новые проекты. Будем держать вас в курсе и отчитываться за каждую гривну", - заявил Порошенко.

Напомним, на днях из Великобритании была отправлена первая партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, приобретенных за счет волонтеров и Фонда Порошенко. Порошенко сообщил, что уже внесли залог за вторую партию из 16 грузовиков.

Недавно Порошенко также передал партию пикапов Mitsubishi L200 военным на юге и востоке Украины, в частности, в Бахмуте Донецкой области.

Всего с 24 февраля на нужды армии фондом Порошенко потрачено более 400 миллионов гривен.

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