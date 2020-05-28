Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Фото: Богдан Губский и Сергей Сердюк (пресс-служба)

Cегодня в рядах пограничников лабораторно зафиксировано более 40 заболеваний COVID-19

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал киевскому госпиталю Государственной пограничной службы Украины 5 тыс. экспресс-тестов для диагностики антител коронавируса (Covid 19).

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает РБК-Украина.

Передача экспресс-тестов состоялась при участии заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Сердюка, председателя Фонда Богдана Губского и представителей госпиталя.

Как отмечает фонд, на сегодня важно обеспечить массовое тестирование населения Украины, прежде всего тех, кто борется с вирусом.

По словам руководителя Фонда, тесты позволят предотвратить распространение коронавируса и диагностировать заболевание среди работников пограничной службы, которые выполняя должностные обязанности рискуют собственным здоровьем.

"Коронавирус - это новый вызов для Украины и мира, поэтому каждый, кто имеет возможность, должен внести свой вклад в борьбу с ним. Сегодня, военнослужащие Государственной пограничной службы находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и ежедневно находятся в зоне риска, ведь несут службу как в зоне ООС и на границе с Крымом, так и на пограничных пунктах государственной границы Украины, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек. Именно поэтому им нужна помощь, чтобы они могли качественно выполнять свою работу ", - отметил Губский.

В свою очередь, заместитель председателя Госпогранслужбы и медперсонал госпиталя поблагодарили Фонд за оказанную помощь.

"Помощь Фонда "Украина-XXI века" крайне необходима. Экспресс-тесты, которые мы сегодня получили, позволят нашему медицинскому персоналу, как в клинических центрах, так и с мобильных бригад продолжать важную работу по массовому тестированию и недопущению распространения заболевания. Своевременное выявление и госпитализация больных помогут в свою очередь защитить от угрозы заражения других людей, и в том числе врачей. Поэтому большое спасибо Фонду за такое сотрудничество. Мы ценим и благодарны за всю помощь, которая спасает жизни. Именно так мы сможем победить коронавирус ", - отметил Сердюк.

По данным Госпогранслужбы, сегодня в рядах пограничников лабораторно зафиксировано более 40 заболеваний COVID-19, выздоровело 16 человек. Под контролем медиков сейчас находятся около 100 пограничников, которые контактировали с больными.

В дальнейшем экспресс-тесты также получат и другие организации, которые стоят на защите независимости и безопасности государства. Как отмечают в фонде, Ээкспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, ранее Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, имеющих посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

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Автор: РБК-Украина