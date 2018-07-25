Фонд госимущества не намерен отказываться от модуля оценки недвижимости

Трубаров также анонсировал запуск еще одной авторизованной площадки для регистрации оценки недвижимости

Фонд госимущества (ФГИ) Украины не намерен отказываться от модуля оценки недвижимости, устанавливающего минимальную стоимость объектов при регистрации отчетов оценки недвижимости в Единой базе данных отчетов об оценке. Об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров написал на своей странице в Facebook.

"Все те, кто приостановил продажу и ждет, что модуль закроют, могут не надеяться - этого не будет", - написал он.

Он заявил, что за пять дней работы в базе зарегистрировано 3,6 тыс. отчетов на общую сумму оценочной стоимости 1,9 млрд грн. В то же время за пять дней модуль не допустил к регистрации отчеты по 417 объектам на общую сумму почти 135 млн грн. Причиной, по словам и.о. главы ФГИ, является заниженная стоимость.

"Город Чертков Тернопольской области, дом на 80 "квадратов" оценен в 760 грн. Даже если этот объект в ужасном состоянии, то его стоимость в сотни раз больше. И таких примеров за пять дней работы системы можно привести множество", - констатирует Трубаров.

Он также сообщил о намерении в ближайшие дни запустить еще одну авторизованную площадку для регистрации оценки недвижимости.

"Вскоре их будет пять, и оценщики смогут выбирать между их услугами. Также каждый субъект хозяйственной деятельности имеет возможность зарегистрировать свою площадку", - отметил Трубаров.

Фото: скриншот поста Трубарова на Facebook

Ранее Украинское общество оценщиков в письме к главе ФГИ отметило, что индикативы (минимальная стоимость недвижимости), по которым система может не допустить внесение отчета об оценке в базу, не всегда соответствует ситуации на рынке, а сама площадка "ОЦЕНКА.online" имеет проблемы с регистрацией оценщиков и с безосновательным списанием средств в случае отказа в регистрации отчета.

Кроме того, общество оценщиков считает экономически необоснованной стоимость услуг единственной функционирующей площадки (390 грн), поскольку данная сумма "во многих случаях даже превышает цену услуг по оценке".