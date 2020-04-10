Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эти средства предусмотрены для увеличения выплат врачам, которые противодействуют коронавирусу.

"Также на покупку необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще пособие семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что самолетом с Китая, среди прочего, была доставлена производственная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине. При этом он добавил, что Украина наращивает и собственное производство.

Кроме того, в Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина в Украине. Пока нельзя говорить об смягчение карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование, говорилось в заявлении.