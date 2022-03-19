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Фонд Ахметова передал в больницы Доброполья антибиотики

Фото: Фонд Ахметова передал в больницы Доброполья антибиотики (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Более 9 тыс. единиц высококачественных антибиотиков импортного производства уже отправились в Доброполье. Их дальнейшее распределение в медучреждения контролирует местный департамент Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего с начала войны государственные учреждения здравоохранения разных областей Украины уже получили от фонда более 470 тысяч единиц медикаментов. Перечень необходимого определяло Министерство здравоохранения Украины.

Среди прочего это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие - все то, что нужно сейчас больше всего.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов