Фонд Ахметова надіслав партію обігрівачів до 11 областей України
Фото: Фонд Ахметова надіслав партію обігрівачів до 11 областей України
Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію обігрівачів до 11 областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Насамперед вони були направлені до гуртожитків та центрів компактного проживання переселенців, а також прифронтових населених пунктів Донеччини.
Крім того, частину електроприладів отримали сім’ї-учасники акції "Рінат Ахметов - Дітям".
Доставка обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства, власним коштом Нової пошти.
Загалом до кінця року для внутрішньо переміщених осіб фонд планує передати 1000 таких приладів.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.