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Фонд Ахметова надіслав партію обігрівачів до 11 областей України

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Понеділок 26 грудня 2022 16:21
Фонд Ахметова надіслав партію обігрівачів до 11 областей України Фото: Фонд Ахметова надіслав партію обігрівачів до 11 областей України
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію обігрівачів до 11 областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Насамперед вони були направлені до гуртожитків та центрів компактного проживання переселенців, а також прифронтових населених пунктів Донеччини.

Крім того, частину електроприладів отримали сім’ї-учасники акції "Рінат Ахметов - Дітям".

Доставка обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства, власним коштом Нової пошти.

Загалом до кінця року для внутрішньо переміщених осіб фонд планує передати 1000 таких приладів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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