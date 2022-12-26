Фонд Ахметова надіслав партію обігрівачів до 11 областей України

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію обігрівачів до 11 областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Насамперед вони були направлені до гуртожитків та центрів компактного проживання переселенців, а також прифронтових населених пунктів Донеччини. Крім того, частину електроприладів отримали сім’ї-учасники акції "Рінат Ахметов - Дітям". Доставка обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства, власним коштом Нової пошти. Загалом до кінця року для внутрішньо переміщених осіб фонд планує передати 1000 таких приладів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".



