Фокстрот продолжает борьбу за безопасные расчетные операции

В начале июля стартовала Всеукраинская информационная кампания #АнатоміяГривні касательно безопасности наличных расчетов, инициированная Национальным банком Украины.

К кампании, во время которой украинцев обучают отличать настоящие банкноты от фальшивых и разбираться в вопросах, какие монеты и банкноты из оборота изъято, а какими можно рассчитаться, присоединилась сеть магазинов электроники и бытовой техники Фокстрот.

При реализации проекта покупатели Foxtrot, а это 165 магазинов в 90 населенных пунктах страны и одноименный интернет-магазин, узнают следующее:

какие элементы защиты имеет бумажная и металлическая гривна;

как проверить подлинность купюры;

порядок действий: что делать в случае, когда в руках оказалась банкнота, чья легальность кажется сомнительной;

где организованы места обмена поврежденных и изношенных купюр;

номиналы актуальных монет и банкнот и тех, которые уже изъяты из оборота.

Реализацию информационной кампании начато с магазинов торговой сети. Для этого на экранах телевизоров, активированных в торговых залах, транслируется видеоролик, в котором показано, как отличить подделку от настоящей купюры. Инициатива также подхвачена в социальных сетях, ведь наличные деньги до сих пор остаются в широком употреблении в Украине, поэтому они должны быть в фокусе внимания пользователей и центробанка.

Вместе с тем, Национальный Банк Украины начал обучение кассиров сферы обслуживания, в том числе и персонала Фокстрот. В компании разработаны специальные учебные тесты для кассиров, базой для создания которых стали предоставленные НБУ сведения и визуальные материалы.

Также функционирует специальный сайт «Анатомія гривні», на котором собраны ответы на все возможные вопросы пользователей относительно безопасности наличных расчетов.

«Участие в активностях центробанка – одно из очередных проявлений системного подхода Фокстрот к безопасным расчетам и забота об украинском потребителе. Ведь с 1 ноября 2020 сеть начала внедрения программного РРО, предоставив нашим покупателям (как магазинов, так и официального интернет-магазина бренда) возможность получать электронные фискальные чеки вместо бумажных. Программные кассы является одним из инструментов государственного контроля за оборотом безналичных и наличных средств по учету товаров, за регистрацией услуг и безопасных расчетных операций», – отметил Алексей Зозуля, исполнительный директор Фокстрот.

Кроме Фокстрот к Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов #АнатоміяГривні присоединилось более 50 партнеров: Укрпочта, сети магазинов и аптек (Novus, АТБ, Эпицентр, Велмарт, Велика Кишеня, Эльдорадо, АНЦ), автозаправочные станции (WOG, БРСМ-Нафта, Shell , Klo, Sоcar, OKKO) и около 40 банков (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, ПУМБ и т.д.)