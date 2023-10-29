У Флориді невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну, багато поранених

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок вогнепальних поранень під час стрілянини у Флориді. Невідомі відкрили вогонь, коли цивільні святкували Гелловін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC7.
Як розповів начальник департаменту поліції Тампа Лі Беркоу, вранці, коли відчинялись бари, між двома групами людей спалахнула бійка. Тоді ж сотні людей перебували поблизу місця подій, коли почалась стрілянина.
Один з підозрюваних у стрілянині вже здався поліції. Водночас правоохоронці вважаються, що стрільців було щонайменше двоє.
В ніч на 26 жовтня 40-річний чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, внаслідок якої загинули щонайменше 22 особи. Зокрема поранення отримали від 50 до 60 людей.
Також в квітні поточного року в місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу.
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