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Во Флориде при попытке провести обыск убили двух агентов ФБР, нескольких ранили

Автор: РБК-Украина

В американском городе Санрайз в штате Флорида ФБР пыталось обыскать дом в рамках расследования дела о детской порнографии. В результате инцидента два агента ФБР были убиты, еще несколько пострадали.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел около 06:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

По словам собеседника агентства, трех агентов ранили, когда они прибыли к дому с ордером на обыск. Сообщается, что подозреваемый забаррикадировался внутри.

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