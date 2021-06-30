Во Флориде мужчина разворовал 24 млн долларов COVID-помощи

45-летний Хасан Хаким Браун признал себя виновным по пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. В сентябре ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Обвиняемый использовал поддельные документы и подставные компании для мошеннического обращения за финансовой помощью в рамках федеральной программы защиты зарплаты.

По данным следствия, деньги были выплачены компаниям, зарегистрированным на Брауна и его сообщников.

Прокуроры также сообщили, что Браун и его сообщники ранее использовали поддельные и украденные личности, а также банковские счета и подставные компании для кражи денег из банка в Техасе.