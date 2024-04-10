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"Флорида" з подвійною негостинністю, тафгай "Нешвілла" влаштував нокаут: бійки вечора НХЛ

Фото: Майк Маккеррон (ліворуч) вийшов переможцем із двобою (tennessean.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники сутичок на льодових аренах Північної Америки побачили три нові епізоди хуліганського "серіалу" в штатах Флорида та Теннессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У дебюті зустрічі в Санрайзі навкулачки зійшлися колишні одноклубники – нападник "Флориди" Джона Гаджовіч і форвард "Оттави" Зак Мак'юен. Колись вони разом захищали кольори "Ванкувера".

Забіяки спершу наговорили "теплих" слів один одному. А потім господар льоду під'їхав до опонента біля борту та оперативно скинув краги. Гаджовіч, тримаючи суперника лівою рукою, спрямував на того шквал ударів правою. Мак'юен фактично не відповідав і швидко опинився на льоду.

 

 

Не встигли перші хулігани відсидіти 5-хвилинні бани на лаві штрафників, як спалахнула нова бійка. Цього разу оборонець "Пантерз" Ніко Міккола за воротами Ентоні Столарза побився з молодим форвардом "Сенаторз" Рідлі Грейгом.

Останній бруднувато налетів на опонента, а той піднявся вже з наміром перевиховати 21-річного нахабу. Ініціатор сутички намагався стримати порив Мікколи, зробивши захоплення голови. Утім, досвідченіший фін звільнився з-під опіки й таки дав добрячого прочухана Грейгу. Той опинився на льоду, а потім отримав штраф 2+5.

 

 

Натомість в Нешвіллі почубилися знані хулігани. Вінгер "Предаторз" Майк Маккеррон вирішив з'ясувати взаємини з оборонцем "Вінніпега" Логаном Стенлі на початку третього періоду протистояння.

Бійка визріла з кількох штовханин біля володінь "Джетс". Здавалося, що ініціативою у "спарингу" заволодів Стенлі. Однак, Маккеррону вистачило одного точного удару в голову, щоб відправити опонента додолу.

До слова, канадський форвард "Колорадо" Маккіннон очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Міннесоти".

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