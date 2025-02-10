Флешмоб "не мовчи" і вуличні акції. Як українці реагують на секс-скандал з Андрієм Білоусом

Андрія Білоуса відсторонять від посади директора - художнього керівника "Молодого театру" через звинувачення у сексуальних домаганнях. Такому рішенню КМДА передувало звернення колективу та вуличні протести у Києві і Львові.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо про секс-скандал навколо Андрія Білоуса і його наслідки.

Що відомо про звинувачення проти Білоуса

Вперше звинувачення у сторону режисера "Молодого театру" та викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого 48-річного Андрія Білоуса прозвучали 20 січня. Тоді колишня студентка 23-річна Софія Сапожник заявила, що під час навчання він просив її скинути йому свої інтимні фото та надсилав власні, розпитував про сексуальні вподобання, писав їй повідомлення неприйнятного характеру.

Університет спершу закликав довіряти тільки офіційним джерелам і заявив, що до нього не звертались жертви із заявою. Втім, згодом адміністрація відсторонила Білоуса від роботи на час розслідування, а сама звернулась у поліцію для правової оцінки ситуації. Паралельно із цим інші студентки також заявили про неприпустиму поведінку цього викладача. Уже в перші дні анонімне анкетування зібрало понад 40 заяв.

Після заяви Софії про випадки сексуальних домагань уже у стінах "Молодого театру" заявила балетмейстерка Ліда Соклакова, яка раніше працювала у цьому закладі культури.

Тривалий час театр заявляв, що Білоус у відпустці, а саму ситуацію вони ніяк не коментували. Втім, уже 31 січня колектив опублікував заяву, яку підписали 46 працівників, із закликом звільнити режисера з його посади.

4 лютого Департамент культури КМДА після розгляду заяви постановив не усувати Білоуса з посади, оскільки вони можуть працювати тільки у правовому полі, а "законодавець передбачив, що відсторонити людину можна лише через нетверезий стан, відмову від медоглядів тощо. В інших випадках - за ухвалою слідчого судді".

Але після того, як стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса на підставі звернень студенток, КМДА заявила, що відсторонить його від роботи у "Молодому театрі". Зараз режисеру інкримінують статтю 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство. Однак його вину ще мають довести у суді.

Переписка, яку начебто вів Андрій Білоус зі студентками (скриншот)

Яка позиція режисера

Режисер тривалий час відмовлявся коментувати звинувачення, втім згодом він таки перервав свою мовчанку і заявив, що готовий до розслідування і заперечив свою вину.

"Проти мене вже тривалий час ведеться організована кампанія, метою якої є моє усунення з посади в театрі та отримання контролю над приміщенням театру, який успішно функціонує. Ця кампанія не ґрунтується на юридичних доказах чи доведених фактах, а базується виключно на медійному тиску та наклепах. Жодне з висунутих мені звинувачень не має підтверджених доказів", - сказав режисер журналістам.

Також він заявив, що "суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд".

"Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск", - сказав режисер журналістам.

За його словами, більшість колективу, а саме 94 людини, хоче, щоб режисер залишився на посаді. Але їхньою думкою "нехтують", бо вона "не вписується у сценарій, де головне - не встановити істину, а досягти конкретного результату".

Додамо, що Білоус з 2012 року працював директором-художнім керівником Київського національного академічного "Молодого театру", а з 2005 року викладав режисуру та акторську майстерність у Київському національного університету театру ім. Івана Карпенка-Карого.

Крім цього, Андрій Білоус є Заслуженим діячем мистецтв України та Лауреатом Державної премії ім. Олександра Довженка.

Андрій Білоус (скриншот)

Як на скандал реагують у суспільстві

Після заяви Софії Сапожнік про домагання від Білоуса скандал практично миттєво набув всеукраїнського розголосу. Користувачі соцмереж запустили флешмоб із хештегом "не мовчи" (зараз він недоступний), де закликали українок ділитись історіями про харасмент. А після заяви 46 працівників "Молодого театр" додався ще й тег "підтримую 46".

На фоні цього прокотилася ціла хвиля зізнань про сексуальні домагання зі сторони викладачів театральних ВНЗ, при чому ж не тільки столичних. Колишня студентка звинуватила режисера і викладача акторської майстерності Київського національного університету культури й мистецтв 70-річного Олександра Балабана у неприпустимій поведінці. Згодом прозвучали також звинувачення в сторону актора і викладача 74-річного Юрія Висоцького, 60-річного Лева Сомова та 62-річного Юрія Марчака. Також днями у домаганнях звинуватили Михайла Поплавського.

10 лютого у Києві під "Молодим театром" понад 200 активістів зібрались на протест, головна їхня вимога була - звільнити Андрія Білоуса з посади директора - художнього керівника "Молодого театру". Одночасно із цим у Львові під оперним театром провели аналогічну акцію.

Протестувальники прийшли із плакатами "Театр - не місце для насильства", "Голос митця має звучати, а не тремтіти", "Геть Білоуса", "Театр має говорити", "Безкультурна культура", "Створюй мистецтво, а не травми", "Нас більше, ніж 46".

Протест під "Молодим театром" (facebook.com/molody info)

Мітинг у Львові біля оперного театру (фото: Facebook/Людмила Пуляєва)

До активістів долучились також відомі діячі культури: акторка Римма Зюбіна, режисерка та письменниця Ірина Цілик, режисерка Наталка Ворожбит та багато інших.

Додамо, що Римма Зюбіна та Ірма Вітовська, які багато років раніше працювали у "Молодому театрі", з перших днів активно висвітлюють скандал навколо Білоуса у своїх соцмережах і закликають жертв не мовчати.

Римма Зюбіна під час протесту під театром (фото: Римма Зюбіна/Facebook)

"Підтримую 46! Того естетичного деградантства, чого досяг театр, що колись мав класні інтелектуальні та живі, що чітко відбивають час та проблематику сучасних подій, вистави, вже не можна замовчувати. Але найбільше, не можна на зло змовчати або не бачити... Всім залежним від подачок хе**вих ролей і нікчемних зарплат, має бути соромно", - написала днями Ірма Вітовська.

Раніше акторка Ада Роговцова підтримала студенток, які стали жертвами харасменту зі сторони викладачів в університеті Карпенка-Карого і заявила, що навчальному закладу необхідні зміни.

Втім, варто зазначити, що знайшлися люди, які встали на сторону Білоуса. Зокрема, пост про цю ситуацію написав актор та шоумен Антін Мухарський.

"Цькування чоловіків за буцім сексуальні домагання (Харві Вайнштейн, Кевін Спейсі та інші...) була популярним трендом 10-15 років тому. А зараз фуууу - пропахлий нафталіном фемінний популізм", - написав Мухарський.

Пост Антіна Мухарського (скриншот)

Додамо також, що раніше викладачка університету Карпенка-Карого Наталія Корольова заявила, що "скоріше сексуальне насилля відбувається не від викладачів, а від студенток, що своїм відвертим одягом і поглядом намагаються звабити викладачів". Після цього адміністрація навчального закладу оголосила їй догану.