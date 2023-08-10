ФК "Рух" та Козловський передали на передову чергову партію техніки

Зокрема, до військових на фронт поїхав трал для перевезення техніки. Він потрібен артилеристам для швидкого та безпечного перевезення техніки.

Помічник начальника автомобільної служби 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ, капітан Святослав Мартинович розповів, що трал використовується для евакуації пошкодженої техніки, яка перевозиться із зони бойових дій до ремонтних баз та складів.

Також він використовується для перевезення. Щоб інженерна техніка не їздила своїм ходом, її легше, економніше та доцільніше перевозити на тралі.

Козловський не вперше допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Так, раніше на фронт вирушило обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки й інше.

Взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала дрони, облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

"Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога - це данина вдячності нашим військовим", - зазначив Григорій Козловський.