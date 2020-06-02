ФК "Карпаты" идет на двухнедельный карантин из-за вспышки COVID-19 в клубе

Футбольный клуб "Карпаты" идет на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Все матчи и тренировки отменены.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, команда не сыграет запланированный на 7 июня матч с полтавской "Ворсклой". Кроме этого, 31 мая перенесли матч с "Мариуполем", так как тогда уже были первые случаи инфицирования в "Карпатах".

"Сегодня (2 июня, - ред.) из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков... Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки", - говорится в сообщении.

Клуб сообщил о вспышке коронавируса Украинской Ассоциации Футбола, Премьер-лиге и попросил не останавливать поединки текущего сезона. Отметим, что команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

В пресс-службе отметили, что ФК "Карпаты" рассчитывают доиграть сезон.

Напомним, поединки украинских футбольных команд возобновили после карантина длиной в два с половиной месяца.

Матчи в Премьер-лиге возобновили с 24 тура, а первые поединки состоялись 30-31 мая.

Также РБК-Украина писало, что финал Кубка Украины по футболу в этом году должен был состояться в Тернополе, но его перенесли во Львов.