Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса

Вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения. Об этом говорится в отчет международного рейтингового агентства Fitch.

Как отмечается в отчете, масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ при необходимости корректировать уровни добычи.

Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальным уровням, отмечается в докладе.

Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее 70 долларов за баррель в начале января до примерно 56 долларов за баррель в начале февраля.

На Китай приходится около 15% мирового потребления нефти, и он является основным драйвером роста мирового спроса. По данным Управления энергетической информации США (EIA), его вклад в рост мирового потребления за последние пять лет составлял в среднем 36% и должен был составить около 40% в 2020 году. Еще 30% роста спроса обусловлено другими азиатскими странами, включая Индию, пишут аналитики.

Как отмечается в отчете, если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии. Однако ОПЕК+ может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если вспышка продлится несколько месяцев.

Fitch Ratings прогнозирует цены на нефть на уровне 62,5 долларов за баррель в 2020 году, 60 долларов за баррель в 2021 году и 57,5 долларов за баррель в 2022 году и в дальнейшем. По данным агентства, большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно с ценами от 50 за баррель до 60 долларов за баррель.

Напомним, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.