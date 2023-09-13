UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Фінляндії праворадикалів підозрюють у підготовці вбивства екс-прем'єра Марін

Фото: Санна Марін, колишній прем'єр Фінляндії (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Іван Носальський

У Фінляндії триває суд над чотирма членами ультраправого угруповання. Вони могли готувати вбивство колишнього прем'єр-міністра Санни Марін.

Про це сказано в судових даних, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За даними слідства, двоє з обвинувачених відкрито говорили про вбивство колишньої глави уряду під час того, коли вона виступала на центральній площі міста Лахті минулого року.

Для нападу на Марін зловмисники, ймовірно, хотіли використати карабін, який вони роздрукували на 3D-принтері.

Самі обвинувачені спростовують наміри вбити Марін, називаючи їх обговорення "звичайним жартом".

Також правоохоронці виявили у будинках підозрюваних списки потенційних цілей, серед яких були члени парламенту, антифашистські активісти та представники меншин.

Праворадикалів звинувачують у володінні вогнепальною зброєю та плануванні терористичного акту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Франції три праворадикали отримали тюремний термін. Вони готували замах на президента Еммануеля Макрона.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санна МарінФинляндия