У Фінляндії праворадикалів підозрюють у підготовці вбивства екс-прем'єра Марін

У Фінляндії триває суд над чотирма членами ультраправого угруповання. Вони могли готувати вбивство колишнього прем'єр-міністра Санни Марін.

Про це сказано в судових даних, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними слідства, двоє з обвинувачених відкрито говорили про вбивство колишньої глави уряду під час того, коли вона виступала на центральній площі міста Лахті минулого року.

Для нападу на Марін зловмисники, ймовірно, хотіли використати карабін, який вони роздрукували на 3D-принтері.

Самі обвинувачені спростовують наміри вбити Марін, називаючи їх обговорення "звичайним жартом".

Також правоохоронці виявили у будинках підозрюваних списки потенційних цілей, серед яких були члени парламенту, антифашистські активісти та представники меншин.

Праворадикалів звинувачують у володінні вогнепальною зброєю та плануванні терористичного акту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Франції три праворадикали отримали тюремний термін. Вони готували замах на президента Еммануеля Макрона.