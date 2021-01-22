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Финляндия возобновляет авиасообщение с Британией и ЮАР, где нашли мутации COVID

Финляндия, Пятница 22 января 2021 21:21
Финляндия возобновляет авиасообщение с Британией и ЮАР, где нашли мутации COVID
Фото: британский самолет (flickr.com/134461174@N02)
Автор: Роман Тверденко

Финляндия решила возобновить авиасообщение с Великобританией, Ирландией и Южной Африкой. В этих странах нашли случаи заражения мутировавшим коронавирусом.

Об этом сообщает Traficom.

Снятие ограничений вступает в силу 25 января. Правительство пришло к выводу, что в усиленные меры в аэропортах страны способствуют безопасному передвижению и перелетам, из-за чего нет необходимости ограничивать прилет граждан из этих стран.

В то же время, остаются особые условия для прибытия в Финляндию из Британии, ЮАР и Ирландии - самоизоляция на две недели после прилета или же два отрицательных теста на коронавирус, один из которых сделан в течение 72 часов до полета, а второй - в течение 72 часов после прибытия в страну.

Ранее сообщалось, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут возобновлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавируса может быть более смертоносным, чем предыдущие его виды. Об этом свидетельствуют оценки ученых консультативной группы, которые получило правительство Британии.

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