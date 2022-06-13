Финляндия и Швеция могут вместе охранять воздушное пространство после вступления в НАТО

Скандинавские страны могут начать совместно охранять воздушное пространство. Соответствующий вопрос предлагается рассмотреть в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отметил спикер финского парламента Матти Ванханен, Швеция, Норвегия и Финляндия имеют сильные военно-воздушные силы, в связи с чем они могли бы совместно контролировать границы и воздушное пространство.
"Было бы вполне естественно, если бы в ближайшие годы контроль над воздушным пространством стал общим", - добавил Ванханен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что саммит НАТО в Мадриде, который запланирован на конец текущего года, не является крайним сроком для вступления Финляндии и Швеции в Альянс.
Между тем Турция требует от скандинавских стран письменные гарантии перед их возможным вступлением в НАТО.
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