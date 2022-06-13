Фото: Финляндия и Швеция могут вместе охранять воздушное пространство после вступления в НАТО (Getty Images)

Скандинавские страны могут начать совместно охранять воздушное пространство. Соответствующий вопрос предлагается рассмотреть в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.