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Финляндия продлила ограничения на границе до 27 июня из-за мутации коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Финляндии продлило введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на границе до 27 июня. Такое решение власти приняли для того, чтобы помешать распространению мутаций коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Пандемия коронавируса продолжается и достаточные меры для снятия ограничений еще не приняты. Таким образом, для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса, внутренний пограничный контроль и ограничения на границе будут продолжены до 27 июня", - говорится в сообщении правительства.

Решение вступает в силу с 7 июня.

Финляндия весной 2020 года закрывала границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Осенью правительство разрешило въезд в страну без обязательной самоизоляции из стран, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Напомним, в университете Хельсинки разработали экспресс-тест на коронавирус. Он выявляет инфицирование за 10 минут, при этом он является таким же точным, как и ПЦР-тест.

Отметим, в начале марта 2021 года правительство Финляндии вновь объявило режим чрезвычайного положения в стране. Такое решение было принято в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, ранее в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса, который получил название Fin-796H.

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