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Финляндия будет рекомендовать COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей

Хельсинки, Среда 03 февраля 2021 16:50
Финляндия будет рекомендовать COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Национальная экспертная группа по вопросам вакцинации Финляндии рекомендует применение препарата против коронавируса AstraZeneca для старших людей. Таким образом, в стране ним могут прививать людей в возрасте до 70 лет.

Об этом сообщает Yle.

Как сообщается, рекомендацию Национальной экспертной группы в будущем могут изменить, когда появится больше информации о влиянии COVID-препарата на людей из других возрастных групп. Для вакцинации пожилых людей там рекомендуют вакцины с технологией мРНК, в отношении которых уже известна эффективность.

Отметим, в Финляндии в настоящее время прививку от коронавируса получили около 54 тысячи человек, которым более 70 лет. Вакцинацию этой группы ожидают завершить до конца апреля.

Напомним, Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

После этого подобное решение относительно вакцины AstraZeneca приняли в Польше и Швеции и Франции.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз согласовал применение и поставки вакцины AstraZeneca 29 января. Вакцина получила одобрение EMA и Еврокомиссии.

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