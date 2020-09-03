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В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19

Автор: РБК-Украина

Министерство транспорта и связи Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус. Предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что изменения будут действовать до 31 декабря.

"В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", - сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.

Напомним, ранее Финляндия запретила въезд для сезонных работников из Украины и третьих стран.

Кроме того, с 1 сентября Египет вводит дополнительные ограничения для туристов, теперь при въезде в любую часть страны необходим отрицательный тест на COVID-19.

Добавим, что Словения внесла Украину в "красный список" стран, теперь украинцам для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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