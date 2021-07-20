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В Финляндии началась четвертая волна коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Финляндии началась четвертая волна COVID-19. Сейчас в стране фиксируют максимальную с начала лета заболеваемость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.

Сообщается, что в стране зафиксировали 461 новый случай заражения, что является максимальным количеством с начала лета. По мнению чиновника Министерства здравоохранения и социального развития Мики Салминена, это означает начало четвертой волны.

"Эти волны можно рассчитать, исходя из пиков эпидемий... Инфекция всегда имеет волну, которая длится с сентября до зимы и весны, а летом бывает спокойнее", - отметил он.

Он добавил, что Финляндия сейчас находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти.

Отметим, до этого Франция заявила о начале четвертой волны COVID.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия открывается для вакцинированных украинцев.

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ФинляндияCOVID-19Коронавирус