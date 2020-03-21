В Финляндии от коронавируса умер первый человек

В Финляндии зафиксировали первую смерть от заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию YLE.

По данным Ведомства здравоохранения и социальной защиты Финляндии, речь идет о человеке преклонного возраста, который проживал на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа.

Другой информации о погибшем не разглашают из-за защиты конфиденциальных данных пациентов.

Отмечается, что по состоянию на 21 марта в Финляндии зафиксирован 521 случай заражения коронавирусом.

Напомним, что МИД официально подтвердил 3 смерти украинских граждан от коронавируса за рубежом. Излечились от коронавируса за границей шесть украинцев, четверо - в Японии и по одному - в Италии и Польше.

Кроме того, по состоянию на 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай коронавируса, 3 из них - летальные. Заболевание подтвердили в Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Житомирской областях, а также в Киеве, Львове и Житомире. Летальные случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой областях.