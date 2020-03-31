В Финляндии из-за коронавируса продлили ограничения до 13 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти страны готовы усилить карантин

Из-за быстрого распространения коронавируса правительство Финляндии решило продолжить ряд своих ограничений в рамках введенного в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает Yle.

Премьер-министр Марин Санна прокомментировала ситуацию в стране связанную с пандемией.

"Серьезность эпидемии коронавируса в Финляндии требует продления принятых правительством ограничений", - сказала Марин.

Как сообщается, власти страны готовы продлить и усилить карантин, поскольку он показал свою эффективность против распространения пандемии. Так карантин будет продлен до 13 мая для школ и других учебных заведений, а границы в регионе Уусимаа останутся закрытыми до 19 апреля. Ограничения, касающиеся ресторанной деятельности и массовых собраний, продлятся до 31 мая.

Также правительство планирует ввести дополнительные ограничения на пересечение границы на западе и севере Финляндии.

Как отмечается, в стране зафиксировано 1313 случаев заболевания коронавирусом, 13 из которых умерли.

Напомним, правительство Финляндии из-за коронавируса решило изолировать регион Уусимаа, где проживает 1,7 млн человек и в который входит также столица государства-города Хельсинки.