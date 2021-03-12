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В Финляндии и Эстонии украинские посольства приостановили консульский прием из-за COVID

Автор: РБК-Украина

Посольства Украины в Эстонии и Финляндии временно не будут осуществлять консульский прием граждан. Прием приостановили из-за резкого увеличения заболевания коронавирусом в странах.

Об этом сообщают пресс-службы посольств Украины в Финляндии и Эстонии.

Так, посольство в Эстонии приостанавливает прием граждан в консульском подразделении с 15 по 26 марта с возможным продлением этого срока.

Отмечается, что записи на прием в этот период отменяются. О возобновлении работы посольства будет сообщено дополнительно.

"В случае неотложных и форс-мажорных случаев с участием граждан Украины (ДТП, потеря документов, смерть граждан Украины) просим обращаться по телефонам: + 372-60-15-835, + 372-60-15-815 или телефон оперативной службы + 372-58-87-44-77 (Не для консультаций)", - говорится в сообщении.

В свою очередь посольство Украины в Финляндии приостанавливает прием граждан в консульском подразделении с 12 по 28 марта.

"Записи на прием с 12 до 28 марта 2021 отменяются! О возобновлении работы посольства будет сообщено дополнительно. Граждане, которые имели зарезервированное время в период, который отменяется, будут приняты сразу после возобновления работы консульского подразделения", - говорится в сообщении.

В случае неотложных и форс-мажорных случаев с участием граждан Украины (ДТП, потеря документов, смерть граждан Украины) посольство просит обращаться по телефонам: + 358-92-28-90-072, + 358-92-28-90-071, или телефон оперативной службы (+358) 4047 192 00 (Не для консультаций).

Напомним, с 10 марта посольство Украины в Румынии приостановило консульский прием граждан в рамках мероприятий по предотвращению и противодействию распространению COVID-19.

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