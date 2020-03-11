Финансовые рынки США демонстрируют спад из-за коронавируса

Финансовые рынки США демонстрируют спад на фоне нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что индекс Dow Jones Industrial Average при открытии торгов потерял почти 3 процента, как и индекс S&P 500. Индекс NASDAQ открылся снижением на 2,6 процента.

В других странах рынки в среду закрылись смешанной динамикой: азиатские продемонстрировали спад, а европейские - рост.

Также японский индекс Nikkei к закрытию торгов потерял 2,3 процента, гонконгский Hang Seng - около 0,7 процента, а китайский Shanghai Composite Index - 0,9 процента.

Лондонская биржа FTSE открылась ростом, чему способствовало решение Банка Англии сократить процентные ставки на 0,5 процента до 0,25 процента в связи со вспышкой коронавируса.

Во Франции и Германии рынки также продемонстрировали рост.

Во вторник в США был зафиксирован заметный рост: три ведущих индекса, Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ, прибавили по 5 процентов.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявил пандемию коронавируса в мире. Последний раз пандемия в мире объявлялась в 2009 году, когда была зафиксирована вспышка "свиного" гриппа.

Кроме того, в Украине ввели карантин из-за распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля во всех областях.