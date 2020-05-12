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Финансовая помощь ЕС для борьбы с COVID-19 открывает путь для коррупции, - прокурор ЕС

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 16:27
Финансовая помощь ЕС для борьбы с COVID-19 открывает путь для коррупции, - прокурор ЕС
Фото: Лаура Ковеши (pinterest.de)

По ее словам, в условиях необходимости быстрого финансирования и меньшего контроля за фондами возрастает риск мошенничества

Главный прокурор Европейского союза Лаура Ковеши заявила, что обещания в предоставлении обширных сумм помощи от ЕС странам, пострадавшим от коронавируса, могут повлиять на рост коррупции и мошенничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, меньший контроль над фондами в условиях необходимости быстрого финансирования может вызвать рост мошенничества и коррупции.

"Прямые закупки очень просты в использовании, потому что, если кто-то хочет заключить контракт без проведения конкурентных торгов, очень легко подписать контракт с компанией, которая имеет особый интерес или связана с родственниками, или друзьями. Организованные преступные группы особенно сильны в ожидании и использовании каждой возможности в промышленном масштабе", - сказала она.

Отметим, пока пакет мер ЕС по стимулированию стран для борьбы COVID-19 все еще разрабатываются, но ожидается, что в ближайшие недели лидеры ЕС согласятся на сумму до 2 триллионов евро, которые выделят из бюджета ЕС.

Политики должны договориться, будут ли выплаты производиться в виде займов или грантов, какие регионы должны получить финансирование и как будет отслеживаться использование средств.

Напомним, ранее сообщалось, что совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро займа для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Кредит можно будет погасить в течение 15 лет.

Также РБК-Украина писало, что ЕС выделит 3 млн евро на медицину в приграничных зонах Украины, Беларуси и Польши. Эти деньги выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг.

Теги Новости Украины ЕвросоюзмошенничествоКоронавирус
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