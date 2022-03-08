Не финансируйте насилие, убийства и преступления против человечности. Кулеба призвал бизнес изолировать РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал обращение к иностранным компаниям с призывом разорвать все экономические связи с Россией после развязывания войны против Украины.

Украинские власти попросили глобальный бизнес прекратить или хотя бы приостановить сделки с Россией и на ее территории. Кулеба верит, что социально ответственные компании должны отказаться от "финансирования насилия, убийств и преступлений против человечности".

Глава МИД также призвал поделиться полным текстом заявления со всем мировым бизнес-сообществом. Кроме того, Кулеба привел пример компании Shell, которая сделала "нравственный и ответственный шаг", отказавшись от проектов с РФ.